L'Escala repartirà 2.000 mascaretes entre els alumnes de primària i secundària

L'Ajuntament de l'Escala (Alt Empordà) repartirà 2.000 mascaretes entre els alumnes de primària i de secundària dels tres centres que hi ha al municipi, coincidint amb l'inici d'aquest curs 2020-2021. El lliurament es farà a mitjans d'aquesta primera setmana per cobrir les necessitats de les famílies després que s'hagi decretat que portar mascareta és obligatori a partir dels 6 anys. L'àrea d'Educació ha decidit que es donarà a cada nen de primària i de secundària (el període d'educació obligatòria) dues mascaretes de neoprè reutilitzables, així com també una ampolla de gel hidroalcohòlic. Les mascaretes estan logotipades amb el lema 'a l'Escala, l'escola és segura' i suposaran una inversió de 10.000 euros.

"Es tracta d'una mesura per contribuir a la protecció dels nostres escolars i ajudar també a les famílies', remarca la regidora d'Educació, Maite Cortés. En la mateixa línia, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, destaca que la voluntat municipal és "apostar per l'educació i la salut, no només dels infants, sinó de tots".

L'Ajuntament de l'Escala també ha posat a disposició diversos espais per tal que els puguin utilitzar els centres escolars. En aquest sentit, s'habilitarà una sala de l'edifici de Can Masset perquè l'escola Empúries la pugui utilitzar per a part dels alumnes que es queden al menjador, donat que les distàncies que marquen els protocols fan que potser no es puguin encabir tots els torns a la sala del menjador escolar del centre. També es cedeixen un parell de sales de Can Masset a l'institut El Pedró per hi fer-hi classes de batxillerat.

D'altra banda, també han reforçat el servei de neteja a les escoles i la llar d'infants municipal, per mantenir desinfectades les zones d'ús comú i han dotat totes les aules de papereres noves i dispensadors de gel hidroalcohòlic.

"Tenim un compromís ferm amb la salut i la seguretat dels nostres centres escolars i esperem que, amb la col·laboració i l'actuació responsable de tots, aconseguim que aquest pugui ser un curs el més normal possible", exposa l'alcalde de l'Escala.

