Cau un arbre de grans dimensions a Cadaqués

Un arbre de grans dimensions ha caigut a cadaqués sense causar ferits. L'incident es va produir el dissabte, tal com va informar Ràdio Cap de Creus, quan un arbre bellaombra de la plaça del doctor Pont es va desplomar. L'accident no va causar danys ni ferits. Ahir la brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament es va encarregar de retirar l'arbre de la via pública. Així mateix, des de l'Ajuntament s'han compromès a revisar l'estat dels altres plataners que hi ha a la plaça per evitar futurs accidents.