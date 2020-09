Un grup de pares denuncia que han eliminat parades del bus escolar a Llers

Un grup de pares de Llers denuncia que s'han suprimit parades del transport escolar al municipi sense previ avís i que l'autobús deixa alguns alumnes a uns quatre quilòmetres de casa. La casuística es dona perquè hi ha dues línies que connecten el terme municipal amb els instituts de Figueres i aquest any cadascuna d'elles només fa una parada al municipi, o bé a Llers o bé al veïnat d'Hostalets. Els pares critiquen que no se'ls hagi informat del canvi i reclamen que es restableixi la connexió per a què els seus fills no hagin de recórrer quatre quilòmetres caminant a peu de carretera per arribar fins a casa.

El municipi de Llers està integrat per quatre nuclis disseminats, un d'ells els Hostalets, on resideix gairebé el mateix nombre de població que a la vila i els separen uns quatre quilòmetres.

El transport escolar el gestiona el Consell Comarcal, que és qui té les competències delegades de la Generalitat en aquesta matèria. Fonts consultades asseguren que només es pot fer una parada per municipi i que en el cas de Llers es feia una «excepció». Hi ha dues línies que connecten els estudiants amb l'institut Alexandre Deulofeu o bé amb els instituts Cendrassos i Narcís Monturiol.



Situació excepcional

Segons expliquen des del Consell, un dels busos era utilitzat per un alumne per fer transbord a Hostalets i poder agafar l'autocar que li pertocava pel seu centre i la resta d'alumnes aprofitaven la parada per pujar-hi. Amb el coronavirus, s'ha optat per regularitzar la situació i suprimir el transbord. Així, la ruta fins l'institut Deulofeu ha deixat de parar a Hostalets i ja només s'atura a Llers. En l'itinerari dels Cendrassos i Monturiol la situació és a la inversa.

Per les famílies que resideixen al nucli on el transport ja no hi fa parada és un important greuge per la conciliació laboral i alerten que posa en perill la seguretat dels joves, que en alguna ocasió han hagut de fer el trajecte a peu. El canvi afecta almenys cinc estudiants d'ESO de quatre famílies del municipi.

És el cas de la Mireia Téllez. Ella viu als Hostalets, però el seu fill estudia 4t d'ESO al Deulofeu. Explica que el primer dia d'escola el noi la va trucar alertat perquè els feien baixar de l'autobús a Llers.



Conciliació laboral

Per motius laborals els pares no poden dur els seus fills a l'institut o bé anar-los a buscar quan arriben a les tres de la tarda. A més, assegura que l'autobús fa una ruta circular i que del poble de Llers baixa fins als Hostalets a peu de carretera. «Com pot ser que l'autobús passi per allà i que no els pugui deixar?», lamenta. En el seu cas, el seu fill ahir no va poder anar a l'escola per les dificultats de poder compaginar la feina amb el transport escolar, assegura.

Téllez explica a més que en el cas dels alumnes del Deulofeu el centre s'ha compromès a fer les gestions pertinents per a què puguin resoldre la problemàtica.