Ventalló celebra la 30a Fira de l'Oli de manera virtual

De manera virtual i a través de Facebook Live. D'aquesta manera se celebrarà la 30a Fira de l'Oli de Ventalló, que degut a la pandèmia ha hagut d'adoptar aquest sistema. Conscients de la situació excepcional que es viu pel virus, els seus organitzadors han volgut tirar endavant la mostra de manera virtual amb l'objectiu i esperança que l'any vinent les parades, els expositors i els visitants puguin tornar als carrers.

Aquest any es farà un homenatge especial als primers impulsors de la mostra i també hi seran presents tots els alcaldes que hi hagut durant els 30 anys. La voluntat és que els actes de commemoració de les tres dècades durin tot l'any ja que una efemèride d'aquestes característiques s'ho mereix. Per celebrar-ho tots els veïns rebran per part de l'Ajuntament una edició especial d'una ampolla d'oli. Aquesta ampolla també es podrà adquirir al llarg de l'any i els beneficis obtinguts aniran destinats a la fira i a properes edicions. Un altre activitat destacada serà el tast d'oli interactiu que tothom podrà seguir des de casa i que anirà a càrrec de Fina Sala, tastadora professional i una de les ànimes de la mostra. El tast serà aquest diumenge poc després de la 1 del migdia i de ben segur que serà una experiència tot curiosa i oberta a tothom.

Tot i els inconvenients que representa el fet que no es pugui celebrar la fira d'una manera física i presencial, això no n'ha aturat als promotors. Els actes estaran adaptats als nous formats. Per exemple, a través de Facebook Live es podrà seguir el vídeo de la fira i fins i tot fer un brindis. S'estrenarà el vídeo «Converses a Ventalló», que recull els inicis de la fira. També es farà un agraïment a les impulsores de la fira i hi prendran part persones que, amb el seu testimoni, permetran recordar episodis i experiències. Per seguir-ho, les persones interessades simplement han d'accedir al seu perfil de Facebook i seguir la pàgina Fira de l'Oli de Ventalló o a l'Instagram seguint @firadeloliventallo. Tot plegat tirarà endavant amb la voluntat que el més aviat possible es torni a la normalitat i es pugui celebrar la fira de manera presencial.