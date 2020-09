Detenen dos francesos que venien marihuana i haixix a Figueres amb 16.300 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de nacionalitat francesa i sense domicili conegut de 23 anys que passejaven per l'avinguda Salvador Dalí de Figueres per vendre marihuana i haixix. Els fets van passar el 25 de setembre, a quarts d'una de la matinada, mentre agents dels Mossos d'Esquadra patrullaven. En aquell moment van detectar que un vehicle, en veure la presència policial, feia un gir prohibit i fugia a gran velocitat cap a França. Els agents van fer senyals per aturar el vehicle i van identificar-los. En aquell moment van detectar una forta olor de marihuana que provenia de l'interior del vehicle.

Durant l'escorcoll, els Mossos van trobar una bossa de plàstic amb 14 bossetes més i 5 pots petits amb marihuana i haixix, a punt per vendre-ho al detall. En total es va interceptar 14,1 grams de marihuana i 44,3 d'haixix. També van trobar dos feixos de bitllets amb 16.000 euros i a dins d'una bossa de mà hi havia 300 euros més.

Per aquest motiu es van detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues.

Els detinguts, que tenen antecedents, van passar el dia 25 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.