Figueres posa al dia l'asfaltat de diferents barris malmès pel pas de vehicles

Figueres actualitzarà l'asfaltat de catorze carrers de diferents barris que es troben «molt desgastats» pel trànsit que hi circula. La Junta de Govern Local va aprovar ahir definitivament el projecte, que ara s'haurà de licitar. Segons recull el projecte, la xarxa viària de la ciutat pateix molt desgast per l'alt nombre de vehicles que hi transiten cada dia, per això requereix un manteniment i reparació constants, especialment pel que fa a l'asfalt.

L'àmbit d'actuació contempla 2.360 metres quadrats repartits en diversos punts de la ciutat. Es millorarà el ferm dels carrers Met Miravitlles, Albert Cotó, Sant Llàtzer, Avinyonet, Mare de Déu de Montserrat, els sectors est i oest de la Rambla Nova, el carrer Josep Roca i Bros, Rubaudonadeu, Mar, el vessant nord i sud de la plaça de l'Estació, la part nord de la rotonda Fages de Climent i el giratori de la carretera de Llançà, l'N-260. El termini d'execució de les obres es preveu de quatre setmanes i els treballs estan pressupostats en 264.051 euros. El 2014, l'anterior govern ja havia impulsat un pla d'asfaltatge que incloïa una vintena de carrers, entre els quals hi havia el carrer Vilafant, Col·legi o Santa Llogaia. Va durar un any i va comportar una millora de 12.000 metres quadrats de la via pública.



Diagnòstic fins al 2040

Precisament l'asfaltatge és una de les deficiències que l'actual govern municipal ha detectat en la diagnosi per a posar al dia Figueres en el període 2020-2040, i que en total ascendeix a 144 milions d'euros. En el document ja es preveuen 1,3 milions en matèria de conservació, manteniment i pavimentació de vials.