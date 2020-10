SOM demana agilitat al govern de Castelló pels problemes quotidians

El grup SOM Empuriabrava i Castelló demana més agilitat al govern municipal a l'hora de resoldre les problemàtiques quotidianes del municipi. El portaveu, Agustí Ayats, posa com a exemple les instal·lacions esportives, on assegura que fa temps va alertar d'unes filtracions d'aigües fecals quan plou, que encara no s'han resolt.

Des de l'oposició, el portaveu ha denunciat la «manca d'agilitat l'Ajuntament per resoldre problemes d'aquest tipus. Ayats assegura que fa temps que va alertar l'equip de govern de la filtració d'aigües brutes quan plou a les instal·lacions esportives, però encara no s'ha arreglat. «Em van dir que en dos mesos estaria resolt», assegura en declaracions a Empordà TV.

Amb les darreres pluges s'han tornat a produir filtracions i assegura que ara la previsió del govern és que no es pugui reparar fins l'estiu vinent.