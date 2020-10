Figueres inaugura la Fira del Vehicle d'Ocasió amb quinze expositors

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va inaugurar ahir la 14a edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió, que se celebra al recinte Firal fins demà diumenge. El portaveu dels concessionaris participants, Xavier Vilanova, ha constatat que la crisi ha repercutit positivament en la venda de vehicles de segona mà, en comparació amb els vehicles nous, on les transaccions han caigut.

L'espai compta amb un total de quinze expositors, vint-i-sis marques representades i 6.000 metres quadrats d'exposició oberta al públic de manera gratuïta. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres s'ha convertit en un referent en el sector automobilístic. Enguany s'ha adaptat a les mesures de contenció del coronavirus i es regula l'entrada. «Els cotxes estan tancats precisament per evitar que hi pugui entrar molta gent», recordava l'alcaldessa, durant l'acte inaugural d'ahir.

A l'edició d'aquest any també se celebra el sorteig de quinze vals per aparcar a la zona blava de figueres. Se'n sortejarà un per cada expositor.

L'any 2019 es van vendre 212 cotxes, entre els 10.000 assistents que va tenir a l'esdeveniment, a un preu mitjà d'uns 15.000 euros cadascun.