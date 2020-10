El CAP de l'Escala vacunarà de la grip sense cita prèvia els majors de 65 anys del 21 al 27 d'octubre

El CAP de l'Escala vacunarà de la grip estacional sense cita prèvia els majors de 65 anys a la sala polivalent del municipi del 21 al 27 d'octubre. El dispositiu es farà seguint les indicacions del Departament de Salut per protegir les persones vulnerables i evitar que hagin de desplaçar-se fins al Centre d'Atenció Primària. Els usuaris d'entre 60 i 65 anys o més joves amb factors de risc hauran de seguir el circuit habitual i demanar hora al CAP. Com a novetat i amb l'objectiu de no col·lapsar les línies telefòniques, la reserva d'hores s'haurà de fer a través de la pàgina web de l'Institut Català de la Salut (ICS).

A la resta de municipis de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala la vacunació començarà el 19 d'octubre i els usuaris majors de 60 anys o amb factors de risc hauran de contactar amb el seu dispensari de referència.

L'ABS de l'Escala disposarà de 2.195 vacunes antigripals per fer front a la campanya d'enguany.