Figueres crea un val de descompte per incentivar el comerç local

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí la campanya «Comprem a Figueres» que consisteix a incentivar la compra al comerç i als establiments locals que han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia. Es destinaran un total de gairebé 200.000 euros per a vals de descompte de 10 euros.

Les persones empadronades a Figueres, d'entre la franja d'edat de 18 a 25 anys i de 65 anys o més, podran adquirir dos vals de 10 euros per destinar al comerç i als establiments locals.

Per tal d'utilitzar el val de 10 euros cal fer una compra de com a mínim 20 euros i també es poden utilitzar els dos vals per a una compra superior a 40 euros. Els vals es poden descarregar a partir de l'1 de febrer.