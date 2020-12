Detecten 17 fraus de llum en un nou control al sector oest de Figueres

Disset habitatges amb la llum punxada és el que es van trobar ahir en un nou dispositiu contra el frau elèctric al Culubret de Figueres. Es van inspeccionar 127 habitatges. La càrrega va caure un 96% després de desconnectar els il·legals.

L'operatiu va comptar amb la participació dels amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i tècnics d'Endesa.

Dels 17 habitatges, 13 tenien connexió sense contracte i quatre tenien contracte però amb una doble escomesa. Les inspeccions es van fer als carrers Major, Francesc Gimeno, Joaquim Vayreda, Josep Bonaterra i Maria Llavanera. El barri pateix des de fa anys talls de llum. L'Ajuntament està estudiant denunciar la companyia elèctrica per «no prestar correctament el servei» a la zona mentre estudia mesures per pal·liar-ne les conseqüències. Endesa, per la seva banda, defensa que s'han fet actuacions al barri i que es continuaran fent, i atribueix la situació al frau elèctric que sovint té relació amb cultius de marihuana.