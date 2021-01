Vilafant implica els joves al pla de Joventut

Els joves de Vilafant estan participant activament en la redacció del Nou Pla Local de Joventut per als propers anys. L'Ajunatment pretén per poder-li treure tot el potencial possible adaptant-se a les necessitats i interessos reals dels joves. «A Vilafant creiem en el potencial dels joves i en el paper que aquests juguen dins del seu teixit social», ha manifestat el regidor de Joventut del municipi, Cèsar Gonzàlez.

L'Espai Jove s'ha traslladat i ha estat dotat de diferents ambients que permeten als joves realitzar tot tipus d'activitats, des d'estudiar fins a esbargir-se, assajar o informar-se. Creuen que això ha ajudat al fet que es creïn moviments juvenils, un de vinculat al feminisme i un altre de transversal.