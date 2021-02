Detenen dues persones i recuperen material robat en dos pisos de Roses

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dues persones i van recuperar objectes robats a Roses on van fer entrades a domicilis ocupats. El dispositiu es va portar a terme amb el suport de la Policia Local i emmarcat en la resolució de robatoris a domicilis a Roses. El dispositiu va consistir en dues entrades en dos apartaments del passeig marítim on constava la presència d'ocupes. Es tracta de l'edifici castell del Joncar.

En el dispositiu hi van participar agents de Seguretat Ciutadana i de l'ARRO. Que a primera hora del matí van escorcollar dos pisos situats en aquest difici, (carrer Joan Martell)

En l'escorcoll, els policies van detenir dues persones a qui se'ls relacionaa amb diversos delictes contra el patrimoni, bàsicament robatoris en domimcilis. I és que en l'entrada als pisos a més, la policia va poder recuperar nombrosos objectes de procedència il·lícita i que estarien relacionats amb diversos robatoris.

La Policia Local va col·laborar amb els Mossos durant l'operatiu i tots els objectes van ser traslladats a la comissaria dels Mossos de Roses, on els investigadors hauran de relacionar amb cada cas.

Es dona el cas que aquest edifici on es van produir les detencions també ha estat objecte de queixes veïnals, ja que hi ha alguns imobles ocupats -els dels arrestats- i a més, alguns que són segones residències també han aparegut rebentats i assaltats. Aquí la policia hi ha hagut d'actuar diverses vegades.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, ha posat de manifest que es tracta d'una investigació que portaven a terme des de fa temps els Mossos d'Esquadra per un grup organitzat. L'actuació no té res a veure amb la problemàtica que està generant sensació d'inseguretat a la població que, en aquest cas, es tracta de persones que comenten petits delictes.