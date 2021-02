Acaben les obres d'una ruta ciclista a la zona de la Via Làctia a Figueres

Un tram del nou traçat que s'ha adequat per a carril bici.

Un tram del nou traçat que s'ha adequat per a carril bici. aj.figueres

Figueres ha acabat les obres d'adequació de la zona de la Via Làctia i de l'accés al camí de Caboques. El projecte és l'actuació 1 de la proposta de traçat de ruta ciclista a Figueres inclosa en el projecte Bicitranscat, subvencionat amb POCTEFA.

S'ha adequat la zona de la Via Làctia i de l'accés al camí de les Caboques, no només implantant-hi un itinerari per bicicletes, sinó també urbanitzant l'espai públic entre tres equipaments de ciutat i comarca: Centre Cultural Molí de l'Anguila, Parc de Bombers i IES Monturiol, que és alhora un dels accessos a la ciutat i límit entre el sòl urbà i l'entorn natural.

Les actuacions han estat, entre altres, la millora del drenatge, la renovació de la xarxa d'aigua, la renovació de l'enllumenat, el soterrament del traçat aeri de telefonia, la implantació de l'obra civil per la xarxa de fibra municipal, o l'adequació de l'accessibilitat de les voreres. El projecte ha suposat l'actuació en 4.025 metres quadrats i el pressupost d'execució ha estat de 362.395 euros.