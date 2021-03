El cap de la Urbana ordena vigilar la casa de la mare de Casellas per un intent d'assalt

L'inspector i cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera, va ordenar incrementar el patrullatge a la zona del passeig Nou després que es produís un intent de robatori a la casa de la mare del vicealcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas. Això és el que es desprèn de l'ordre que dona l'inspector en un correu electrònic al qual ha tingut accés Diari de Girona. Des de l'Ajuntament de Figueres i el mateix Pere Casellas confirmen l'existència del missatge però asseguren que s'ha d'interpretar d'una altra manera.

En el correu electrònic es diu literalment: «Hauríem de mirar d'incrementar-hi el patrullatge preventiu, ja sabeu que a la zona hem tingut diversos incidents: ocupes, salut pública, robatoris». En el mateix, e-mail s'adjunta una foto de la casa de la mare del vicealcalde.

El missatge també descriu l'intent de robatori, que va tenir lloc el dia 7 de febrer cap a les dues de la matinada. Concretament, un jove va intentar entrar a l'interior de la casa on viu la dona i, en saltar l'alarma, va fugir. El cap de la Guàrdia Urbana descriu també en el correu electrònic que la víctima és «gran i està atemorida». També afegeix que les càmeres de vigilància van poder enregistrar els fets i que els Mossos ho investiguen; de moment no se l'ha detingut.

«És habitual»

Amb aquest correu que dirigeix a tots els comandaments de la Guàrdia Urbana, Riera demana incrementar el patrullatge. Un fet que segons el vicealcalde i regidor de Seguretat és habitual després de casos com el que va patir la seva mare. L'edil, però, va explicar ahir que a la zona on viu la seva mare ?passeig Nou? «hi ha un problema de seguretat ciutadana» i que darrerament s'hi han detectat «ocupacions, s'hi va localitzar un cultiu de marihuana i també hi ha hagut alguns robatoris o intents», va afirmar. Casellas va destacar també que encara que sigui el regidor de Seguretat «mai dono instruccions polítiques» a la policia i qui ho pugui pensar, «està salat».

Diari de Girona va contactar amb el servei de premsa de l'Ajuntament de Figueres i en tot moment es va derivar a parlar del tema amb el vicealcalde. També van insistir que és habitual que s'enviïn els missatges de novetats als comandaments de la Guàrdia Urbana.

L'edil ahir va restar importància al fet que es referissin a la seva mare en el correu i va ironitzar que «si haguessin posat senyora Borrell, ningú n'hauria fet cas». Finalment, Casellas va explicar que arran de la presència policial en aquest sector de la ciutat fa uns dies es va enxampar un home quan intentava robar en una casa.