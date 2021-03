Comissen 12 quilos de marihuana en dos autobusos a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha comissat més de 12 quilos de marihuana a la Jonquera en dos autobusos que anaven a Gènova i París.

En una de les actuacions, la policia ha detingut un home que duia una maleta amb 6,3 quilos de l'estupefaent. Es tracta d'un ciutadà gambià, de 61 anys i veí de Mataró, a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten entre els dies 7 i 8 de març a la Jonquera i, en total, van confiscar 12,8 quilos de marihuana.

En el cas que va tenir lloc la matinada de dilluns, els agents van fer aturar a l'autopista AP-7 un autobús amb matrícula espanyola, que circulava en sentit França. Durant la inspecció del vehicle, els agents van detectar que al maleter hi havia una maleta sense etiqueta o distintiu de propietat.

Busquen el traficant

En obrir-la van descobrir que hi havia 6,47 quilos de marihuana. Tot i el comís, els agents no van poder associar la droga a cap dels passatgers i han obert una investigació per determinar l'autoria d'aquest intent de tràfic de drogues.

En un altre control a l'AP-7, el mateix cap de setmana, agents de la Guàrdia Civil van fer parar un altre autobús al seu pas per la Jonquera.

El vehicle, també amb matrícula espanyola, circulava en sentit França. Un cop inspeccionada la bodega, els agents van detectar una altra maleta que contenia 6,34 quilos de marihuana.

En aquest cas va poder ser ?determinat in situ que la maleta era propietat d'un ciutadà gambià de 61 anys, que va acabar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pú?blica.

Les diligències, el detingut i la droga confiscada van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Aquesta no és la primera vegada que la Guàrdia Civil descobreix que s'utilitzen autobusos de línies regulars per part d'alguns individus per transportar droga cap al nord d'Europa. En controls fiscals que realitzen a la zona de la Jonquera, han comissat quantitats destacades d'estupefaents. El mes passat van trobar més de 6 quilos de marihuana a la bodega d'un altre autobús que feia el trajecte entre Barcelona i Lió, a França.