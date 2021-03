L'ACA allibera més aigua des de la presa de Darnius per millorar el riu la Muga

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està portant a terme fins avui al migdia, segons les previsions, tasques per alliberar aigua de forma controlada de la presa per tal de millorar la qualitat ambiental del riu la Muga. Aquesta és la tercera maniobra de cabals generadors des de Darnius Boadella en els últims 3 anys. El pantà està al 81% de la seva capacitat, amb reserves per a l'abastament urbà i de reg per un any.

Amb l'alliberament de l'aigua s'intenta reproduir la crescuda natural que tindria el riu. AIxí, es millora la qualitat mediambiental. La mesura està contemplada a la planificació hidrològica catalana vigent (2016-2021).

Cabal mínim

Segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua, es preveu que el cabal que s'alliberi des de la presa passi, de manera gradual, dels 0,3 m3/s a un cabal màxim de 28 m3/s.

Això s'espera que aporti diversos beneficis mediambientals com reperfilar la llera del riu, oxigenar l'aigua i alhora millorar la qualitat dels hàbitats de peixos. Després de mantenir aquest valor màxim durant unes hores, es retornarà paulatinament al seu cabal habitual.

Tot i que el cabal és superior a l'habitual, aquest no hauria de representar cap risc d'inundació, han remarcat des de l'organisme.

Però, tot i això, per precaució es recomana als municipis de Darnius, Boadella i les Escaules, Pont de Molins, Llers, Cabanes, Peralada i Castelló d'Empúries que s'eviti els accessos a la llera del riu, guals, creuaments a nivell i punts baixos.

El riu la Muga transcorre per tots aquests termes fins a desembocar a la platja de Castelló d'Empúries.

Des de l'ACA han posat de manifest que la mesura es pren en un moment en què l'embassament garanteix les demandes d'abastament urbà i reg agrícola per un any.

Al 81% de la seva capacitat

Les reserves del pantà de Boadella-Darnius estan actualment al 84% de la seva capacitat, prop de 52 hm3. Fa un any el pantà es trobava en unes xifres molt similars, lleugerament per sobre amb un 85,46% de la seva capacitat.

Però es tracta d'un embassament petit que depèn molt de les pluges de llevant per omplir-se i amb una capacitat que oscil·la molt. De fet, la mitjana dels darrers deu anys se situa per aquestes dates molt per sota la capacitat dels darrers dos anys. La mitjana, segons les dades de l'ACA, de l'última dècada és del 47,50%.

Les maniobres s'aprofitaran també per fer una sèrie de comprovacions tècniques als òrgans de desguàs de la presa per optimitzar la seva maniobrabilitat, han informat.