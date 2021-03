Castelló tanca el 2020 amb un superàvit de 6,2 milions d'euros

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha tancat l'exercici 2020 en positiu generant un romanent de tresoreria i superàvit de 6,4 milions d'euros. Tot i això hi ha hagut una disminució dels ingressos de 745.000 euros que s'ha pogut compensar amb el romanent de tresoreria positiu. S'utilitzaran per agilitzar el pagament a proveïdors, inversions i evitar el préstec bancari.

La situació econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han informat que és bona tot la caiguda dels ingressos per la pandèmia. La disminució s'ha produït per una banda, per l'aplicació d'una sèrie de bonificacions i descomptes en preus púbics i taxes municipals i, per l'altra, perquè hi ha hagut menys activitat econòmica i per tant, l'Ajuntament ha obtingut menys ingressos.

L'estabilitat pressupostària s'ha tancat negativament, amb 745.000 € que representa un 3,55% dels ingressos ordinaris que s'obtenen normalment, però amb la incorporació del romanent de tresoreria de 2020, el resultat de l'exercici es tanca en positiu.

L'administració d'aquests sis milions d'euros, l'Ajuntament ha informat que es distribuiran en: la disposició de liquiditat, en el finançament d'inversions i en cobrir necessitats que puguin sorgir durant l'any. La disposició de liquiditat comptarà gairebé amb la meitat de la totalitat d'aquests diners, que es destinaran a procurar i mantenir la celeritat en el pagament dels proveïdors quedant 3.181.000 €.

D'aquests, 1.500.000 € es destinaran a finançar inversions que anteriorment es portaven a terme mitjançant préstecs. En aquest exercici es vol optar per prescindir del préstec bancari destinat a inversions per evitar el pagament d'interessos i comissions a diferents entitats bancàries.

Així doncs, finalment quedaran 1.700.000 € que són els diners que es destinaran a les necessitats que vagin sorgint aquest any. Aquest any ja hi ha pressupostades una sèrie d'inversions que inicialment eren de 1.478.000 € però que, amb la incorporació del que ha restat de l'exercici anterior, a causa de les inversions que no s'han pogut portar a terme, es comptarà amb 3.133.000 € pendents d'execució.