Detenen un lladre en una casa ocupada després de robar en un bar de Figueres

Els Mossos van detenir ahir de matinada un lladre en una casa ocupada després de robar en un bar de Figueres. L'arrestat és un home de 26 anys, de nacionalitat marroquina i resident a Barcelona. Té múltiples antecedents. Els fets es remunten a les tres de la matinada, quan els Mossos de Figueres van rebre l'alerta de la central d'alarmes que una persona vestida de gris amb una motxilla negra havia entrat a un bar del carrer Jonquera. Els agents van veure que a dins no hi havia ningú però la finestra estava forçada. Es dona el cas que moments abans del robatori els agents havien identificat un home com el descrit. El van trobar en una casa ocupada propera i en l'escorcoll li van localitzar quatre tauletes electròniques, diners, tornavisos i un calaix de la caixa. La propietària del bar va reconèixer-los.