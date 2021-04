L'adeu definitiu de Falgarona després de 160 anys d'història

Als aparadors de Falgarona Sabaters ja no hi ha sabates, només buidor, un cartell en què s'anuncia el tancament per jubilació i un reguitzell de caretes amb el rostre de la persona que l'últim mig segle ha regentat el negoci, Joan Falgarona. El dissabte 17 d'abril va abaixar la persiana, de forma definiva, una sabateria de referència a Figueres, amb 160 anys d'història i el pas de cinc generacions d'una mateixa família. Una part de la botiga, la que havia estat reservada per al calçat masculí, ja està en obres. La idea és adequar-hi unes oficines.

La història d'aquesta botiga centenària va començar l'any 1861, amb una família d'artesans de sabates a mida. La primera documentació oficial que situa la botiga a Figueres és a l'arxiu municipal de la ciutat i data precisament d'aquell any. La botiga portava el nom de Canadell, i era propietat de la rebesàvia del fins ara propietari, Joan Falgarona. A la dècada dels 60, l'establiment va canviar el nom a Falgarona, una denominació que ha mantingut fins al dia del seu tancament i que, de moment, encara figura sobre les vitrines del baix comercial. A la família, no ha sorgit la voluntat d'agafar el relleu a la venda de calçat. A més de la botiga, també ha tancat al públic la seva sala d'exposicions Aljub. L'establiment ha viscut tots els canvis comercials de la ciutat.

L'octubre del 2018 la Generalitat de Catalunya va lliurar un reconeixement a la sabateria en honor a la seva trajectòria de més de 150 anys, en els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial.