Junts per Figueres s'ofereix per entrar a formar part del govern de la ciutat, ara en mans d'ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres. El portaveu de la formació, Jordi Masquef, assegura que la decisió és fruit d'un profund "debat intern" i que ho fan per "responsabilitat política". El partit ja va llençar una proposta de pacte a ERC el mes d'octubre del 2019 per fer fora el PSC i en resposta a la sentència del procés. Masquef ha dit, però, que les circumstàncies han canviat i que seria bo per a la ciutat un govern de "concentració" amb 19 regidors -8 dels quals de Junts-. "Els oferim les 16 mans dels nostres regidors, sense sous ni sense càrrecs", ha insistit.

Per la seva banda, l'alcaldessa, Agnès Lladó, li ha respost que l'actual govern de la ciutat sempre està obert a escoltar però avisa que "cadascú a de tenir clar quin és el seu rol".

En aquest sentit, ha recordat que l'equip de govern treballa per aconseguir consensos i que s'ha fet amb molts temes però llança una pregunta a Junts: "Si volen entrar sense sous ni càrrecs, quina diferència hi ha amb el que es fa actualment?".