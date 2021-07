Figueres engega la segona fase de la campanya «Comprem a figueres» regalant de nou vals de descompte per comprar als negocis. Si a la primera fase va ser per a figuerencs d’entre 18 a 25 anys, ara està adreçada als qui tenen entre 25 i 64 anys. Es repartiran un màxim de dos vals de descompte de 10 euros per comprar als negocis de la ciutat que han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia.

Tindrà lloc, tal com estava previst, de l’1 d’octubre al 15 de novembre. El motiu d’engegar la segona campanya ha estat la bona acollida de la primera.

La campanya «Comprem a Figueres» consisteix a incentivar la compra al comerç de proximitats i als establiments locals que han patit restriccions durant la pandèmia. Es destinaran un total de 153.200 euros per a vals de descompte.

Per tal d’utilitzar el val de 10 euros cal fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es poden utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros.