Llampaies ha detectat un augment dels nivells de nitrats a l’aigua superior a 50 mil·ligrams per litre, el màxim que estableix la normativa. Tal com explica l’alcalde de Saus, Camallera i Llampaies, Esteve Gironès, «Prodaisa, l’empresa que gestiona l’aigua al municipi i que fa analítiques habitualment, va detectar aquest excés el passat 28 de juliol». A partir d’aquell mateix dia es va posar fil a l’agulla per solucionar el problema, que no és el primer cop que ocasiona molèsties al municipi. «Havia passat anteriorment, i per això el 2019 vam instal·lar un desnitrificador», detalla Gironès. Actualment s’està treballant perquè l’aparell torni a establir els nivells adequats.

Tot i que l’aigua amb nitrats és perjudicial només si s’ingereix en grans quantitats, des del consistori es recomana que embarassades, lactants, i persones amb acidesa gàstrica reduïda no beguin de l’aigua corrent del municipi.