L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses ha posat esperances en els mesos de setembre i octubre per veure com les xifres turístiques dels anys anteriors a la pandèmia s’estabilitzen. «Falta un mes i mig per acabar la temporada amb gent que té poder adquisitiu. El setembre, per a nosaltres, ha sigut bo si el temps és bo», reflexiona la regidora de Turisme i primera tinent d’alcalde, Montse Mindan, la qual continua dient que «encara estem immersos en dies de dubtes i és important que, al setembre, faci bon temps i es puguin fer activitats com el senderisme». «El mes de juliol, no es va arribar al nivell turístic de l’estiu del 2019», declara Mindan.

Després d’un any 2020 molt fluix, a causa de la duresa de la pandèmia, l’Oficina de Turisme ha vist com aquest estiu les peticions turístiques aixecaven el vol. Mentre que, el mes de juny, rebien 5.636 peticions de visitants, al juliol s’arribava a doblar la xifra arribant fins a les 10.074 sol·licituds.

Mindan explica que «s’han anat seguint les normes del Procicat», i s’han trobat amb alguna setmana en què no s’ha pogut desenvolupar una activitat determinada.