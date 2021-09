La companyia Renfe ha transportat més d'1,3 milions de persones en alta velocitat en el corredor Madrid-Barcelona-Figueres Vilafant entre els serveis AVE i AVLO coincidint amb els tres mesos de l'entrada de la marca de baix cost. Aquesta xifra representa quasi el triple de les dades en comparació amb el mateix període del 2020 (+173%). Del total de viatgers, 1,1 milions s'han fet servir per desplaçar-se al corredor nord-est, mentre que la resta han fet parada a Saragossa, Calatayud o Guadalajara. Per estacions, la de Barcelona-Sants és la que va aplegar més viatgers (853.449), seguit de Camp de Tarragona (125.563), Lleida Pirineus (90.019), Girona (45.265) i Figueres Vilafant (29.364).

Segons ha assenyalat Renfe en un comunicat, els trens AVLO han registrat una ocupació del 99% entre el 23 de juny i el 22 de setembre. El nou servei va entrar en funcionament el passat 23 de juny amb quatre freqüències per sentit a partir de 7 euros per trajecte. L'oferta de serveis AVE+Avlo entre Barcelona i Madrid és d'un total de 24 trens per sentit. La directora general de Renfe Viajeros, Sonia Araujo, ha celebrat la bona acollida del servei i s'hagin aconseguit ocupacions properes al 100%. «Aquest bon inici ens anima a seguir treballant per a la seva pròxima extensió a altres corredors», ha assegurat.