L’Ajuntament de Figueres ha engegat un projecte per reubicar els estornells a la pineda de la pujada del Castell. Es calcula que poden arribar a ser d’entre 15.000 i 30.000 exemplars.

L’objectiu és crear un espai idoni perquè les aus hi pernoctin sense causar les molèsties habituals a altres zones.A més, ubicar-los en un únic espai permetre visualitzar millor l’espectacle de vol dels seus estols al capvespre, el que s’anomena «Starling murmuration».

La regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, ha destacat que «és un projecte innovador que creiem que pot ser una solució a la problemàtica dels estornells».

En diferents espais d’aquestes pinedes s’han fet les següents actuacions per tal d’atraure els estornells i aconseguir que hi pernoctin. En primer lloc, repujar el brancatge inferior dels pins de la zona per evitar que els depredadors terrestres hi puguin accedir. En segon crear un enllumenat a la zona del dormidor. Els estornells busquen arbres il·luminats com a dormitoris ja que això els protegeix dels depredadors alats nocturns. És per això que s’il·lumina l’interior de diferents pins de la pujada del Castell. I finalment es reprodueix el so de veus d’estornells. S’han instal·lat quatre altaveus que reprodueixen la veus dels estornells just abans del capvespre. Fins ara les aus causaven molèsties al Parc Bosc o la Rambla.