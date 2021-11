L'Ajuntament de Figueres ha aprovat encarregar el servei de neteja viària a l'empresa municipal Fisersa i vol que el canvi estigui a punt partir de l'1 de gener de l'any que ve per un període de cinc anys. L'equip de govern culmina així els tràmits de municipalització i fixa una despesa de 14,4 milions d'euros –a raó de 2,8 MEUR per any- fins al 2026.

L'acord també inclou requerir a Ecoserveis -que actualment presta el servei- que, un cop fet el traspàs, presenti un nou pla de gestió ajustat a les noves prestacions. De fet, el ple va aprovar una nova pròrroga del servei d'escombraries al setembre, que incloïa la neteja viària pendent de municipalització. El canvi s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i amb l'abstenció de tots els grups de l'oposició.

Figueres va començar els tràmits per municipalitzar el servei de neteja viària i recollida de voluminosos el mes de juliol i els culmina aquest dimarts amb l'aprovació de l'encàrrec de gestió del servei a l'empresa pública Fisersa. El canvi suposarà internalitzar un més dels serveis públics de la ciutat, a l'espera de trobar una solució per al contracte d'escombraries, la cirereta del pastís que actualment gestiona Ecoserveis.

L'Ajuntament preveu que el canvi els suposarà un estalvi anual d'uns 171.000 euros anuals i implicarà recuperar el control d'aquest servei, que des del 2001 estava en mans privades. El mes d'octubre i a l'espera que s'acabessin els tràmits, l'equip de govern va portar a ple una nova pròrroga del contracte amb Ecoserveis, la cinquena des del 2016, que també incloïa la neteja viària.

Amb l'aprovació del traspàs, es fixa un encàrrec a Fisersa per cinc anys i la voluntat és que sigui efectiu a partir de l'1 de gener del 2022. També s'autoritza una despesa màxima a favor de Fisersa de 14,4 MEUR per tota la durada del contracte i a raó d'uns 2,8 MEUR d'euros anuals. Un cop traspassat el servei, a més, Ecoserveis haurà de presentar un nou pla de gestió ajustat als serveis que li queden.

A més, s'acorda la "reversió gratuïta" a favor de l'Ajuntament de la part corresponent a l'ús de les instal·lacions que s'havien dedicat als serveis de jardineria, enllumenat, neteja viària i recollida de voluminosos per part d'Ecoserveis i s'estableix que les instal·lacions que ocupa al carrer Itàlia "passaran a ser compartides en la prestació dels serveis municipals amb les que s'encomanen a Fisersa".

El canvi de gestió s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) i l'abstenció de Junts per Figueres, Ciutadans i els regidors no adscrits.

Un "salt qualitatiu i quantitatiu"

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat el canvi i ha dit que suposarà un "salt qualitatiu i quantitatiu" en la neteja de la ciutat. Lladó ha explicat també que ja s'ha adjudicat la compra de maquinària per valor d'1,9 MEUR i que el traspàs permetrà ampliar la plantilla. A més, ha dit, de "permetre un estalvi per a les arques públiques".