El Consell Comarcal de l’Alt Empordà traslladarà al departament d’Interior de la Generalitat la preocupació dels municipis de la comarca pels temes de seguretat ciutadana i la creixent presència de cultius de marihuana. El Consell que també ha començat reunions amb els comandaments de Mossos, demana a Interior que incrementi la plantilla i els doti dels vehicles necessaris per a treballar. Actualment tenen un parc mòbil insuficient i que no és apta per a accedir a molts punts de muntanya.

L’inspector de l’ABP de Figueres, Alfons Sánchez, ja va manifestar durant el Dia de les Esquadres a Llançà que «m’agradaria destacar com a rellevant les dificultats que estem afrontant en el nostre dia a dia, a causa de la precarietat d’un parc mòbil en procés de renovació, amb un dèficit de vehicles per a la nostra ABP preocupant».

L’alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, després de l’allau de robatoris del darrer mes també s’ha queixat que la falta de vehicles els genera dificultats i gairebé impossibilita que hi hagi patrulles de proximitat.

La preocupació també es va posar sobre la taula durant un dels darrers Consells d’Alcaldes celebrat a Llers.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha explicat que per una banda «es va parlar de la preocupació de diferents pobles pels temes de seguretat ciutadana, un tema que al consell també ens preocupa» perquè s’ha produït un « augment del tema de plantacions als seus municipis».

Martínez diu que per als Mossos d’Esquadra és una prioritat però tenen manca de recursos per accedir a zones on hi ha les plantacions. També necessiten recursos per poder arribar a totes les poblacions. Estan en converses amb els responsables de les àrees bàsiques a la comarca dels Mossos per conèixer de primera mà la situació.

Però des del Consell Comarcal remarquen que la comarca és «complexa, amb 68 municipis, molts nuclis de població i les diferències entre les poblacions, de costa, de muntanya, petites i grans».

Per això creuen que des d’Interior s’ha d’estudiar bé les necessitats. Demanaran que «es doti de vehicles adients per al territori i aprofitant aquestes noves convocatòries per als propers anys que s’estudiï bé la zona de l’Alt Empordà». Han arribat nou agents més però consideren és una «xifra insuficient».

«Hi ha manca de vehicles i els que tenen no son adients pel territori, no tenen quatre per quatre i tot el tema de les plantacions de mariahuana estan en llocs que en cotxes normals hi poden accedir», diu Martínez. Des dels ajuntaments es col·labora per facilitar el que necessiten però consideren que necessiten els recursos adequats. Per això es traslladarà la petició i preocupació dels alcaldes al departament d’Interior.