Un incendi declarat aquesta tarda a Sant Pere Pescador ha cremat uns 1.000 m2 de vegetació. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 17:54 hores d'un foc que cremava en una zona de vegetació pròxima al Càmping La Gaviota del municipi, situat davant de la platja.

Fins a set dotacions s'han arribat a desplaçar al lloc dels fets per apagar les flames, que han cremat matolls i alguns arbres. No hi ha ferits.

A les 18:26 hores el cos d'emergències ha donat l'incendi per controlat, i s'espera que d'un moment a l'altre el puguin acabar d'extingir. Es desconeixen les causes que han provocat les flames.