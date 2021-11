Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de judo de Vilafant per presumptament abusar de menors a qui feia classes.

L'arrestat és conegut a l'Empordà, es diu Dani A. té 30 anys i és veí de Vilafant. Se l'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes d'abús sexual a menors.

La policia el va arrestar aquest dilluns a primera hora del matí però la investigació va començar el 4 de novembre després que tres mares presentessin denúncia per presumptes abusos als seus fills davant de la comissaria de Figueres.

De moment hi ha aquestes tres denúncies però no es descarta que al llarg de les hores se'n puguin presentar més perquè l'entitat on treballa el professor dona classes també en més poblacions de l'Empordà.

Els abusos sexuals que presumptament hauria perpetrat el professor són tocaments i les víctimes, nenes. Haurien començat fa tres anys.

Les menors afectades són adolescents i les edats oscil·len entre els 13 i 15 anys.

El judoka s'aprofitava de la confiança de les alumnes per fer els tocaments a les noies durant els entrenaments.

El detingut passa a disposició judicial del jutge de guàrdia de Figueres aquest dimarts al matí.

La Unitat d'Investigació (UI) de Figueres manté obert el cas per si rep més denúncies que s'afegirien a la causa.

Alt i Baix Empordà

L'arrestat, D.A. de 30 anys i sense antecedents, és professor i president de l'Associació Hajime, que a banda de Vilafant també ofereix classes de judo a altres municipis com Castelló d'Empúries, Vilamalla, Cabanes o la Bisbal d'Empordà.

Segons consta al web de l'entitat, el detingut és cinturó negre de judo, té la titulació de tècnic i defensa personal de nivell I i és monitor i director de lleure titulat.

A més, és secretari de l'associació Judo Alt Empordà i ha fet diversos cursets relacionats amb el món del lleure i l'esport.

Tot i que les sessions d'entrenament del club es feien a la sala polivalent municipal, l'Ajuntament ha declinat fer declaracions al respecte.

La Unitat d'Investigació (UI) de Figueres manté obert el cas per si es poden detectar més casos relacionats amb aquest conegut instructor de judo de l'Alt Empordà i el seu entorn.

Des del 2016

L'advocada i portaveu de les famílies afectades, Olga Carbonell, diu que cal ser "prudents" tenint en compte que la investigació es troba en una fase molt inicial. Tot i això, avança que els presumptes abusos sexuals haurien començat, almenys, fa cinc anys, que s'haurien mantingut en el temps i no descarten que hi pugui haver més menors afectades. "No es pot descartar res i serà part de la investigació determinar si hi ha més implicacions", detalla.

L'advocada insisteix que es tracta d'uns fets "molt greus" i que les mares de les menors que van denunciar els fets en van tenir coneixement tot just la setmana passada. "En menys de 24 hores es va posar en coneixement dels Mossos i es van activar tots els protocols", afegeix.