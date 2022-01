L'alcalde de Vilabertran, Martí Armadà, es va reunir dimarts amb el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per a reiterar la seva petició de construir un nou centre educatiu a la localitat de Vilabertran (Alt Empordà). «La petició ve de molts anys enrere i ara el conseller d’Educació s’ha compromès a reprendre el fil i a engegar la maquinària», assegura l’alcalde. Així Armadà, que confessa que va anar ell personalment «a trucar a la porta del conseller», es mostra satisfet amb la mà estesa de Gonzàlez-Cambray. De fet, sosté que des de fa deu anys s’ha reunit amb tots els consellers d’Educació de torn perquè «era la seva obligació», i ara assenyala que ambdues parts han coincidit en que «era el moment de tornar a posar la qüestió sobre la taula».

El nou centre educatiu, de fet, ja s'havia promès al 2010. «La construcció de l'escola va quedar encallada l'any 2010 quan ja estava licitada, a principis del 2011 es va adjudicar però va quedar aturada a causa de la crisi econòmica». Ara, però, el conseller d’Educació s'ha compromès a reprendre el projecte. A través d’una piulada al seu compte de Twitter, Gonzàlez-Cambray assenyala que la reunió es va convocar amb l’objectiu d’«atendre la necessitat, de fa molts anys, de construir una nova escola» a Vilabertran, i afegeix la seva voluntat d’estar «al costat dels petits municipis».

La nova escola s’ubicarà al carrer Figueres, en un solar de 6.000 metres quadrats que, segons Armadà, «ja està a punt». Segons l’alcalde, la nova escola tindrà capacitat per a 150 alumnes. Tot i així, destaca que pot ser «ampliable» en funció de la demanda. Amb tot, Armadà recorda que la construcció de la nova escola és «clau pel municipi» ja que en l’actualitat el centre educatiu es troba repartit en tres espais de la localitat: la Torre d'en Reig, Can Rostoll i, en mòduls, darrera la Canònica. Tot i així, encara no hi ha cap data sobre la taula. En aquest sentit, l’alcalde de Vilabertran assenyala que «en aquestes qüestions no és convenient posar terminis».