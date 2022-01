Les autoritats franceses han tornat a tancar el pas fronterer del Coll de Banyuls després que un grup de ciutadans el reobrissin dissabte per facilitar l'entrada de ciutadans a la Fira de l'Oli d'Espolla (Alt Empordà). En un comunicat, el col·lectiu Esborrem Fronteres apunta directament al Prefecte dels Pirineus Orientals: "El mateix dia de l'obertura, va requerir que es tanqués". De nou, s'hi han instal·lat pedres i terra per impedir el pas. La polèmica, que fa temps que denuncien diversos municipis afectats, ha arribat a la Comissió Europea que, en resposta a una pregunta formulada pels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, anuncia que obre un "diàleg" per estudiar alternatives.

Reobren el pas de Banyuls per accedir a la Fira de l’Oli La comissaria d'Assumptes de l'Interior, Ylva Johansson, ha respost que els estats membres poden establir controls a les seves fronteres interiors com a mesura "d'últim recurs" per fer front a amenaces greus i que estan "obligats" a garantir que es perllonguen "mentre persisteixin les circumstàncies extraordinàries". En aquest sentit i davant del manteniment de determinats controls, la Comissió ha iniciat un "diàleg polític i tècnic amb França i altres estats membres" amb la finalitat de "comprendre la situació" i explorar "mesures alternatives, com el reforç de la cooperació policial transfronterera". A més, a la resposta es recorda que la proposta de revisió del Codi de Fronteres Schengen s'hi introdueix per primera vegada una avaluació de les repercussions dels controls a les fronteres interiors. Per això, els estats membres hauria de fer referència a aquesta avaluació en les seves notificacions relatives al restabliment o pròrroga dels controls. Tancats des de fa un any França va tancar diversos passos fronterers per l'alerta antiterrorista fa un any. En concret, el Coll de Banyuls, el Coll de Costoja, el Coll de la Manrella, el Camí d'Aja entre Palau de Cerdanya i Puigcerdà i la carretera de la Vinyola Enveig. Uns mesos després, al maig, van reobrir el pas entre Maçanet i Costoja però la resta s'han mantingut tancats, malgrat diverses iniciatives ciutadanes. Segons consta a la resposta de la Comissió Europea, França va comunicar el passat mes de setembre que ampliava els controls fins a l'abril d'aquest 2022 en base a la "persistència d'amenaça terrorista i risc de moviments secundaris".