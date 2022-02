La creixent demanda de turisme que busca els espais naturals ha posat sobre la taula la necessitat de regular-ne l’accés. Gorgs i parcs naturals van veure l’any passat com una allau de visitants els col·lapsava i s’ha hagut de treballar per buscar un equilibri que permeti gaudir-ne sense malmetre l’entorn. A més, en alguns territoris, com l’Alt Empordà, creix la preocupació per l’impacte que puguin tenir projectes com el parc eòlic marí de Roses o els parcs eòlics en paratges de gran interès natural.

Perquè el territori continuï tenint un atractiu que capti no només la gent de la zona sinó d’altres països, totes les parts defensen que cal protegir-lo i invertir tan en la consciència dels qui els trepitgen com de projectes que el malmetin innecessàriament i de forma irreversible. Per tant, regulació i protecció són dos elements que entenen que s’han de posar sobre la taula. Allau de projectes al territori El conseller de Turisme, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Agustí Badosa, constata que les poblacions estan preocupades per l’allau de projectes com parcs eòlics i el parc eòlic marí. En aquest sentit, posa de manifest que el problema, que s’ ha plantejat a la Generalitat més d’una vegada, és que cal «un pla teritorial, i ja saps quines són les regles», però «necessitem eines i una regulació». Perquè el que tenen clar és que «a l’Alt Empordà el turisme té un pes molt important, l’oferta de natura també, i l’hem de cuidar i anar encaminant cap aquí si volem que continuï sent un potencial econòmic». «Hi ha preocupació per part de tots els municipis»,i ho posen de manifest en els consells d’alcaldes, assegura Badosa. Segons indica, temen l’impacte de possibles projectes que es tirin endavant, de manera que creu que el debat s’ha de fer i cal un pla territorial. Cada població batalla per evitar malmetre el territori. Ho fa la Jonquera amb el Parc Eòlic Galatea, per preservar l’Albera, o moltes poblacions i empreses amb el parc eòlic marí, el darrer projecte que manté un intens debat. «S’ha de buscar aquest equilibri, i vist els informes científics potser el que s’ha de fer és prioritzar la biodiversitat i mirar si és el millor lloc», diu la regidora de Turisme de Roses, Montse Mindan. La societat civil manté el pols també des de fa anys. La Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (Iaeden) porta més de 25 anys vetllant per preservar el territori i han nascut nombroses plataformes per aturar projectes. Pel que fa a la regulació, va avançant. Des de l’any passat s’estan regulant espais naturals com el cap de Creus i s’hi espera continuar treballant. Roses ha anunciat aquesta setmana que preveuen una inversió de fins a 1,5 milions d’euros. L’objectiu final és aconseguir trobar un equilibri per a potenciar, preservar i gaudir el territori.