El cinema Las Vegas de Figueres, a l’espera d’una nova oportunitat

El cinema Las Vegas va obrir per primer cop el 1964 i el maig del 2000 va tancar les portes. Va reobrir el 2018 i ha tornat a tancar portes un parell de vegades. Els intents per mantenir l’històric cinema al centre de la ciutat continuen i l’Ajuntament de Figueres espera que un nou operador el reobri. La remodelació que va portar a terme el cineasta Ventura Pons l’han deixat en bones condicions, però perquè perduri li calen espectadors.

Rodant Miss Dalí a Figueres, el cineasta Ventura Pons va decidir llogar, restaurar i obrir el cinema. S’hi va invertir 1,7 milions d’euros, dels quals 350.000 provenien de l’Ajuntament. Només un any després,però, l’empresa va abaixar la persiana. Pel mig va haver-hi la crisi de la covid-19 i problemes d’insonorització amb la sala principal.

L’Ajuntament va intercedir per aconseguir que una nova empresa n’assumís la gestió, i finalment Piking SPI, que compta amb altres sales a ciutats com Palamós, Sant Cugat o Marbella, el va reobrir. Pero el passat mes de febrer va tancar. Ara, l’Ajuntament està mediant per aconseguir que arribin a bon port les negociacions amb un nou operador interessat, per poder mantenir el cinema que va renéixer de la mà del cineasta català.

Un cinema d’estrena

Quan Pons va decidir llogar el cinema l’estiu de 2017, feia divuit anys que estava tancat. Va ser necessària una forta inversió per posar-lo a punt i van sorgir diversos entrebancs que es van haver d’anar resolent.

Rodava Miss Dalí a Figueres i governava Marta Felip (CiU) quan es va gestar el seu interès pel cinema figuerenc. La intenció del cineasta era que fos un cinema d’estrena i també de versions originals subtitulades en català.

El 6 d’abril de 2018 es va portar a terme la gran inauguració de la sala, al més pur estil de Hollywood. S’estrenava amb la projecció de Miss Dalí.

El cineasta va arribar en un Auburn Ford V8 1955 Cabriolet. L’esperava una catifa vermella per on van desfilar amb l’actriu Eulàlia Ballart (Anna Maria Dalí a la pel·lícula), José Carmona (Federico García Lorca al film) i la historiadora Antonio Rodrigo. L’alcaldessa, Marta Felip i altres autoritats l’esperaven.

Però des d’aquella inauguració fins avui, la sala de cinema ha canviat de mans i ha tancat portes dues vegades, i els espectadors no han acabat d’omplir mai les sales.

El cinema va obrir per primer cop el 19 de desembre de 1964, amb la projecció de la pel·lícula La caiguda de l’imperi romà.

Situat al carrer Sant Pau, es va obrir per iniciativa de l’industrial figuerenc Carles Cusí. En el seu moment va ser en cinema més gran de les comarques gironines, amb capacitat per a un miler de persones.

Més tard, al mateix carrer es va obrir la Sala Edison, el 1905, avui tancada, en mal estat i pendent d’un nou projecte. La va comprar l’empresari Antoni Escudero, però no amb la intenció de reobrir el cinema. A tocar hi hagué el cinema al Teatre El Jardí i el cinema Juncària. Avui no en queda cap. Hi ha el teatre, però no s’hi fan projeccions.

La possibilitat de reobrir-lo va retornar també les esperances de veure de nou el cinema al centre de la ciutat. Però, en el seu moment, l’aparició dels multisales i avui els canvis en el món cinematogràfic han fet que una vegada més hagi abaixat el teló.

Las Vegas té quatre sales, una dedicada a Salvador Dalí amb capacitat per més de 500 seients, i tres més petites. També té servei de restaurant i cafeteria en un gran vestíbul.