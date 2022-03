L'incendi total d'una furgoneta situada entre els carrers Ter i Pastora de Figueres va provocar un ensurt als veïns la nit de dissabte 26 de març. Al pàrquing de la zona de la Ribera de Figueres, dos vehicles més van quedar malmesos. En concret, la part de davant d'un Seat León i la lateral d'un Ford Focus, que necessitaran xapa i pintura nova després de quedar afectats per l'alta temperatura de l'incendi de la furgoneta. Una dotació de Bombers es va desplaçar fins a l'encreuament dels carrers després de rebre l'avís a les 21.13 h. No hi va haver ferits.