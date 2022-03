L’Escala celebrarà una taula rodona per analitzar el peculiar cas de la tonyina Trini que cada any arriba al port des de fa anys. L’acte serà el proper dissabte 2 d’abril, a les 12 del migdia, a l’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala amb el títol «La tonyina Trini, un cas únic en el món?», coincidint amb la publicació de la segona edició del llibre «Trini, la tonyina de l’Escala».

El col·loqui será moderat pel periodista de La Vanguardia, Martí Paola, i comptarà amb la participació de l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, de la col·laboradora de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Angela Seira Sanmartin, de la bióloga i investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i membre del Grup de Treball de la tonyina vermella del International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas(ICCAT), Anna Gordoa, i de Lluís Sureda, pescador de l’Escala i expatró major de la Confraria de Pescadors de l’Escala.

Participaran també en la taula rodona Lurdes Boix i Lluís Roura , autors del llibre «Trini, la tonyina de l’Escala», publicació editada el passat juliol de 2021, en quatre idiomes, i de la qual ara n’apareix la segona edició en resposta a la gran demanda que ha acabat per exhaurir el tiratge inicial, degut en part al gran ressò que aquesta història ha tingut en els mitjans nacionals i internacionals.

Lurdes Boix és autora del text i el pintor Lluís Roura de les il·lustracions.Com és conegut es tracta d’un llibre inspirat en la història real d’un fet excepcional: com des de l’any 2015 cada any, durant uns dies, la mateixa tonyina torna al port de l’Escala.

L’objectiu d’aquesta taula rodona és explicar, des de l’àmbit de la ciència, un cas excepcional.

De la història de la tonyina Trini sabem que el primer any va arribar ferida i va ser alimentada pels pescadors i pels centenars de persones que va atraure aquest fet. Els pescadors la varen batejar amb el nom de Trini, en honor de la secretària de la Confraria de Pescadors, Trini Agúndez.

La tonyina, quan va tornar per primer cop va ser idenrificada per les marques de la ferida

El 2020 va venir acompanyada d’una tonyina més petita batejada amb el nom de Roser, en honor de la patrona major de la Confraria, Roser Güell.

La tonyina ha anat tornant cada any (excepte el 2019), sempre pels volts de Nadal, convertint-se en tota una referència.