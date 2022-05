La Guàrdia Urbana de Figueres ha sancionat un local musical de la plaça del Sol on les noies entraven gratuïtament i els nois pagaven una entrada de 10 euros amb consumició. Els fets van passar dissabte i s'anunciava a través de les xarxes socials. De fet, aquesta no és la primera vegada que ho fan. Tal i com es pot veure a les xarxes socials del local, ho fan des del mes d'abril, quan l'establiment va obrir portes. En una piulada, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha denunciat el cas i ha afirmat: "Quan no paguem el producte, ens convertim en el producte". "No volem concebre la dona com a reclam, estem totalment en contra d'aquestes conductes", ha remarcat.

Quan no paguem pel producte, ens convertim en el producte. No volem concebre la dona com a objecte de reclam, estem totalment en contra d'aquestes conductes pic.twitter.com/EEwIWG6csJ — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 9 de mayo de 2022 Lladó ha afirmat que persegueixen aquestes conductes per "posar fi a la cosificació de les dones". "Volem acabar amb totes les discriminacions sexistes perquè cap noia pensi que el seu cos és l'entrada a cap lloc", ha afegit.