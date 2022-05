Els Mossos de Trànsit han frustrat un robatori a l'AP-7 per part de lladres especialitzats en «el mètode del peruà».

Els han enxampat «in fraganti» quan intentaven furtar una bossa de mà en un cotxe que estava aturat en una àrea de socors de la via a Pont de Molins.

Els agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona han detingut tres homes i un quart va poder fugir.

Els arrestats tenen entre 31 i 35 anys i estan acusats de ser els presumptes autors d’un delicte de furt a interior de vehicle.

Dos dels tres arrestats són multireincidents i a més els constava una ordre de detenció emesa per un Jutjat de Tarragona per fets d’idèntiques característiques.

Els fets es remunten a diumenge, quan una patrulla de trànsit dels Mossos que circulava sentit Barcelona, va observar que en una àrea de socors de la via hi havia dos turismes aparcats molt junts i una persona ajupida, de forma molt estranya prop d’un dels cotxes.

Quan els agents s’hi van acostar van constatar que el conductor d’un dels vehicles estava patint, en aquell precís instant, un robatori per part dels ocupants de l’altre cotxe. Els agents van veure com dues persones estaven ajupides agafant la bossa de mà de la víctima, mentre una tercera persona realitzava maniobres de distracció amb el propietari del cotxe perquè no s’adonés del robatori.

Un fuig corrents

La patrulla també va veure que hi havia una quarta persona dins el vehicle a punt per fugir del lloc a gran velocitat. Davant les evidències els mossos van detenir tres dels autors dels fets i el quart membre de la banda va aconseguir fugir corrent i resta pendent de localització, segons informa el cos policial.

Els agents també van comprovar que el vehicle amb el qual circulaven els lladres havia estat vist el dia anterior, amb actitud sospitosa fugint a gran velocitat en una àrea de descans de l’autopista, però no l’havien pogut aturar.

Els detinguts, dos d’ells amb nombrosos antecedents, passaran davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan siguin requerits.

Costa Brava

Aquest tipus de robatori, anomenat del mètode del peruà, consisteix sovint en el fet que es fa creure al conductor que té una avaria i quan s’atura, li sostreuen els objectes de valor.

La setmana passada precisament, la Policia Local de Lloret de Mar va detenir dos homes que van simular una avaria del cotxe a Blanes per robar una bossa de mà on hi havia la recaptació d’un hotel. Un total de 1.200 euros. Aquest arrest, però, va ser possible gràcies a la feina inicial realitzada per la Policia Local de Blanes durant l’assistència de les víctimes. Ambdós lladres a més ja eren coneguts per la zona, ja que se'ls havia vist rondar per Tossa de Mar.