El Museu del Joguet de Figueres celebra els 40 anys

El 16 de juny de 1982 s’obria per primer cop al públic l’embrió de l’actual Museu del Joguet de Catalunya a Figueres. Dissabte, quaranta anys després, s’ha celebrat l’aniversari amb un càlid homenatge als seus fundadors, Joan Maria Joan i Rosa i Pilar Casademont.Juntament amb la seva filla Anna, han estat els protagonistes d’un acte celebrat en el mateix edifici que va acollir la primera exposició permanent de la seva col·lecció, l’antic Hotel París de la Rambla de Figueres. La festa s’havia de celebrar en el terrat del Museu, però les altes temperatures ambientals l’han traslladada a la sala Brossa-Fregoli, un espai simbòlic que ha acollit molts amics, col·leccionistes, representants institucionals i d’entitats culturals.

El periodista Jaume Guillamet, president de la Comissió Delegada, patró i tresorer de la Fundació del Museu, ha exercit de mestre de cerimònies. Hi han estat presents, entre altres, l’alcaldessa Agnès Lladó i els exalcaldes Marià Lorca, Joan Armangué i Jordi Masquef, el qual també ha assistit en representació de la Diputació de Girona; Sònia Martínez, presidenta del consell Comarcal de l’Alt Empordà; Josep Calataiud, director dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat; la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer i el matrimoni Pere Padrosa i Margarita Pierre, fundadors del Museu de la Tècnica, entre molts altres convidats.

Durant la celebració han intervingut Josefina Matamoros, directora honorària del Museu d’Art de Ceret i Maria Eugènia Sala i Pep Canaleta, membres del Patronat. També hi ha estat present, amb una intervenció telefònica en directe, el crític d’art Daniel Giralt Miracle. Van lloar la dedicació, esforç i feina ben feta per part de la família Joan Casademont a l’hora de mantenir sempre viu el Museu.

Josep Maria Joan va expressar una llarga llista d’agraïments per a la gent i institucions que han fet possible aquesta llarga història, començant per la família Duran, antiga propietària de l’Hotel París, i molt especialment el seu amic Lluïset Duran Simón. Joan Brossa, els diferents alcaldes de Figueres, l’exregidor de Cultura Francesc Calvet, l’arxiver Josep Temporal o periodistes com Vicenç Burgas, Núria Munarriz, Josep Maria Bernils Mach, Narcís Pijoan i Joan Guillamet, entre els altres.

Josep Maria Joan i la seva família se senten «molt figuerencs» i, pedr aquest motiu, mai han escoltat -sobretot en temps passats- «propostes per a marxar de Figueres». la seva filla Anna, amb la mare Pilar al costat, ha relatat anècdotes de la creació del Museu, entre elles el fet d’haver-hi passat la nit abans de l’obertura de la gran reforma de 1994 «amb sacs de dormir».

Julià Guillamón ha presentat un llibre que relaciona joguines i escriptors i ha anunciat una doble exposició, a Figueres i Barcelona, per a l’octubre, relacionada amb aquest tema i amb continguts diferents per a facilitar la interactuació dels visitants.

En el discurs de cloenda de l’acte, l’alcaldessa Agnès Lladó va destacar la figura de «ciutadans compromesos» dels fundadors d’un Museu «que és un gran tresor per aquesta ciutat».

La festa ha tingut pastís i bufada d’espelmes d’aniversari, copa de cava servit per l’Hotel Duran, a més de l’edició d’un catàleg resum de la seva història en format de carta de l’antic Hotel París i la reproducció de tres peces emblemàtiques per part dels artesans Ventura i Hosta.