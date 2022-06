L’Associació de Veïns del barri de l’Olivar Gran de Figueres preparen protestes perquè finalment Telefònica instal·larà una antena a la zona on es preveu la construcció del tercer pavelló. Els afectats estan indignats perquè creuen que no hi ha hagut cap esforç per trobar un espai alternatiu. Els veïns proposaven dos punts propers.

«Haurem de conviure amb una antena que ens imposen», diu el secretari de l’Associació, David Arranz, després que els hagin anunciat que finalment s’instal·larà al barri. Estan convençuts que hi ha alternatives. No estan d’acord amb com s’ha portat tot el procés. L’antena estava previst al barri del Rally Sud d’on es va fer retirar. L’Ajuntament va aprovar una àrea per a aquest tipus d’equipaments que se situa en aquest punt i la companyia disposa de tots els permisos. Un cinquantena de veïns es van reunir aquest mes i estan preparats accions de protesta per mostrar el rebuig a la decisió municipal i a com s’ha portat a terme tot el procés. Des de principi d’any intenten aturar la instal·lació de l’antena 4G de trenta metres d’alçada. Se situarà en uns terrenys al sector on es preveu la construcció del tercer pavelló de Figueres, un equipament que de moment s’ha aturat. Els veïns es van reunir amb el govern municipal, van engegar una recollida de signatures i han pressionat perquè es busqui un espai a la zona, però més allunyat dels edificis residencials i dels centres educatius. El govern ja va informar als veïns que s’havia aprovat el 2015 un pla per regular aquest tipus d’equipaments. I que la companyia havia optat per aquest emplaçament. Es tracta de l‘antena que es va aixecar al barri del Rally Sud i que en aquest cas es va fer retirar perquè es trobava a menys de deu metres dels edificis i l’equipament era visible des de les finestres dels pisos. Després de la pressió dels veïns, el govern municipal va informar que intentaria amb la companyia desplaçar-la uns cent metres almenys de l’àrea escollia inicialment, però finalment no s’ha concretat cap altra punt i tirarà endavant on estava prevista. Un barri pendent de créixer El barri de l’Olivar Gran de Figueres és un dels indrets de la ciutat on està previst creixement residencial en un sector, però que encara té per resoldre temes com la vialitat. David Arranz posa de manifest que s’hi han ubicat diversos equipaments educatius (l’Escola d’Hosteleria, l’Institut Olivar Gran i el CEIP Carme Guasch) sense tenir bones entrades i sortides de carrers. Al mateix barri s’hi preveu construir l’edifici del Carme Guasch.