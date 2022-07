L’obra de Dalí impacta Elionor en la seva primera visita a Girona

El museu Dalí de Figueres va ser l’escenari ahir del primer viatge a la província de la princesa de Girona, Elionor de Borbó, que acompanyada de la seva germana Sofia va poder realitzar una visita privada i es va reunir amb joves amb talent. El fet que vingués a les comarques gironines sense la companyia dels seus pares contribuïa a donar transcendència a la visita, quelcom que es va poder apreciar per la gran quantitat de mitjans de comunicació presents.

L’última visita dels reis a Girona va ser el 2018 per assistir a la cerimònia dels premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), que en aquella ocasió es va celebrar al Mas Marroch del Celler de Can Roca, després de que l’Ajuntament de Girona es negués a cedir un recinte i declarés persona «non grata» Felip VI pel seu discurs de condemna de l’1-O. Això va fer que les dues últimes gales dels premis, la del 2019, quan es va estrenar Elionor de Borbó, i l’any passat, tinguessin lloc a Barcelona, igual que la d’avui, a la qual tornaran a assistir els reis i filles.

El fet d’haver d’estar al lloc amb força antelació a l’arribada de la comitiva reial va permetre als mitjans assistir a l’arribada a la zona de partidaris i detractors de la monarquia, mentre el propietari d’un basar xinès situat a davant de l’entrada principal del Museu Dalí s’ho mirava tot ben encuriosit, somrient als periodistes tot i que l’ampli cordó policial va impedir que ningú entrés a la seva botiga durant diverses hores.

Amb uns deu minuts de retard respecte l’hora prevista va arribar la princesa de Girona, que després de girar-se breument cap als que protestaven per la seva presència, va saludar tímidament la premsa i es va dirigir juntament amb la seva germana a saludar les autoritats que les acompanyarien en la seva visita privada al Museu Dalí: la ministra d’Educació, Pilar Alegría; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president de la Fundació Gala-Dalí, Jordi Mercader; i el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, entre d’altres. Cap membre del Govern de la Generalitat va participar en la visita pel seu veto als actes que la Casa Reial organitza a Catalunya. La mateixa actitud va tenir l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó (ERC). Sí que va estar present el vicealcalde de la ciutat, Pere Casellas (PSC).

Una vegada fetes les presentacions, i davant la insistència dels fotògrafs, Elionor, Sofia i les autoritats van fer un posat d’uns segons en el qual les dues filles dels Reis van tenir problemes per situar-se, però la gent de protocol les va orientar degudament. Les dues portaven discrets i bonics vestits estiuencs i es van mostrar en tot moment bastant tímides.

Reunió privada

A dins del Museu, la princesa de Girona va presidir una reunió privada amb joves que han participat en diversos programes formatius de la Fundació que porta el seu nom mentre els mitjans esperaven a la sala de la Cúpula, on també reposen les restes de Dalí i que està presidida pel gran mural del Laberint.

Després de l’esmentada reunió, va començar la visita privada de les filles del Rei, acompanyades en tot moment per la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, que els va anar donant diverses explicacions que les adolescents van escoltar amb atenció.

El recorregut reial pel museu es va tancar al pati del mateix, on la princesa de Girona va posar per als mitjans sempre amb un somriure als llavis al costat dels joves amb els quals s’havien reunit minuts abans. Elionor, com a bona adolescent, va mostrar curiositat pel Cadillac negre que presideix el pati, mirant fins i tot l’interior a través d’un forat que hi ha en una de les finestres del vehicle. En aquesta zona Elionor va estar més propera als mitjans, arribant a confessar a preguntes d’una periodista que el Museu Dalí li havia semblat «molt interessant i bastant impactant».

A la sortida del recinte, la princesa de Girona, acompanyada per la seva germana, va anar a trobar-se amb les dues-centes persones que l’esperaven per mostrar-li el seu suport entre crits de «guapa» i «visca la princesa». Les dues filles dels Reis van estar diversos minuts saludant i parlant amb els concentrats, que fins i tot portaven una gran pancarta que deia «El futur és Elionor».

Finalment, la princesa de Girona i la seva germana es van acomiadar de les autoritats i van pujar al cotxe oficial. Mentrestant, l’amo del basar, encara encuriosit, ho gravava tot amb el seu mòbil. Mala tarda per al negoci, però no tots els dies es pot veure una princesa.