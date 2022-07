La secció tercera de l’Audiència de Girona ha jutjat un lladre multireincident per uns fets que van tenir lloc el juliol de 2017 a Figueres. Segons ha explicat la víctima, cap a dos quarts de dotze del migdia 24 l’acusat es va presentar a la botiga de roba, situada al carrer Peralada, que en aquell moment estava obert al públic. Era un lladre que la dependenta tenia molt vist, i va dir que havia estat a la presó i que «cada vegada que en sortia tornava a robar». De fet, acumula tres sentències fermes els anys anteriors als fets per haver comès robatoris amb violència.

La víctima estava treballant juntament amb altres companyes, i va veure com l’acusat començava a agafar peces de roba i se les intentava endur. En aquell moment va cridar-li l’atenció perquè tornés la roba, i en veure que no li feia cas i que se n’anava, va córrer a darrere seu començant una persecució. El va acabar atrapant, van forcejar i la víctima va aconseguir recuperar part del material robat. Llavors, l’acusat va agafar una pedra de terra i li va llançar al cap. La víctima va patir una contusió.

L’acusat, que només ha respost al seu advocat, ha indicat que és toxicòman, que consumeix heroïna, cocaïna i haixix des del 1995 i que cometia furts per pagar la droga. «Robava roba, i en aquesta botiga he robat alguns cops però mai he perseguit ningú ni he tirat cap pedra», ha contestat. El processat es va presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, on va ser detingut.

Ara està a la presó i segueix un tractament de desintoxicació. «Mai he tirat cap pedra ni he anat amb navalles, jo sempre he agafat la roba i he marxat», ha manifestat. El fiscal titlla els fets de robatori amb violència en establiment obert al públic i amb ús d’instrument perillós per la mida i capacitat de dany de la pedra. També li atribueix un delicte lleu de lesions agreujat per la seva condició de multireincident. Per tot plegat li demana 7 anys de presó i una multa de 900 euros.

La defensa demana en caràcter principal que se l’absolgui per la seva condició de drogodependent de llarga durada, ja que considera que les addiccions li han provocat un deteriorament cognitiu. Si no se l’absol, vol que se li apliquin diversos atenuants a l’acusat, entre els quals el de confessió, així com el de dilacions indegudes, perquè la causa ha estat paralitzada durant quatre anys. No ha hagut d’argumentar-ho perquè el president del tribunal ha dit que la sala ha comprovat que la tramitació d’aquest procediment ha estat «una barbaritat i un escàndol».

L’acusat ha consignat 255 euros per fer front a una possible indemnització, i per això la defensa també ha demanat un atenuant de reparació del dany.