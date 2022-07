Divendres al vespre va presentar-se l’associació «Albera Sense Frontera», que va néixer el juliol amb l’objectiu d’aconseguir la reobertura immediata de la carretera del coll de Banyuls, entre Banyuls (Rosselló) i Espolla (Alt Empordà), que va tancar-se el gener de 2021 seguint una ordre del Prefecte dels Pirineus Orientals.

L’entitat va aprofitar l’acte per destacar l’impacte que té el tancament de la carretera al territori: Impedeix que els treballadors agrícoles puguin creuar la frontera, cosa que afecta molt en temps de verema com els que s’acosten; també en l’economia, complicant tant el comerç com el turisme transfronterer.

Per tot això, van anunciar-se diverses accions. D’una banda, la presentació a la Prefectura d'un requeriment per l'obertura immediata del coll, que si no és acceptat donarà pas a la via judicial. A més, es faran activitats de denúncia amb pancartes i es difondrà material informatiu, entre d’altres. Durant l’acte, a més, van desmentir-se els arguments en què es basa el tancament de la carretera del coll, que va fer-se en nom de la lluita antiterrorista i contra la immigració il·legal. L’entitat també va defensar que tallar la via implica un gran risc de cara a l’actuació contra possibles incendis forestals, habituals a l’Albera, denunciant que, amb les condicions actuals, els equips d’emergència no podrien creuar la frontera. Una altra qüestió que «Albera Sense Frontera» va destacar és la vulneració de l’acord de Schengen, per la lliure circulació en el seu espai.

«Albera Sense Frontera» ja compta amb més de 260 membres sumant els socis i les entitats que, com els cellers cooperatius de Banyuls, el sindicat de vinyaters i l’agrupació de comerciants, també s’hi han adherit. De moment, l’entitat,ja ha dut a terme diverses accions per exixgir l’obertura del coll, com concentracions i protestes davant el Govern espanyol i el Parlament europeu.

En l’acte, on no van faltar-hi Jean Michel Solé ni Carles Lagresa, alcaldes de Banyuls de la Marenda i d’Espolla, també va ser-hi present el director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Alfons Quera.