L'Ajuntament de Roses manté congelats la majoria dels impostos en l'aprovació de les ordenances per al 2023. En concret no s'apujaran l'IBI, IAE, circulació i plusvàlua i les taxes de recollida de residus i clavegueram.

El de construccions, abastament d'aigua, ocupació de via pública del mercat no sedentari i el menjador a les llars d'infants s'incrementen les tarifes.

D'altra banda, es mantenen les bonificacions adreçades a les promocions de les energies renovables i s'incorpora la gratuïtat per als alumnes de P2 de les llars d'infants municipals.

El regidor d'Economia, Marc Danés, destaca que "l'Ajuntament assumeix l'increment en el cost dels serveis que ofereix" perquè "no repercuteixi sobre la ciutadania en l'actual moment de crisi econòmica".

L'alcalde, Joan Plana, per la seva banda, afegeix que "arribem a l’últim exercici pressupostari de la legislatura i ho fem mantenint la línia de treball i rigor en la gestió fiscal municipal i evitant la pujada d’impostos i taxes als nostres ciutadans i ciutadanes, no tan sols en a aquest darrer any de mandat, sinó prosseguint amb la congelació marcada des del primer exercici pressupostari"

L’únic impost que es modificarà, serà doncs l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres-ICIO, que incrementa el tipus de gravamen del 3,5% actual a un 4%.

En l’apartat de taxes municipals, els serveis de recollida i eliminació de residus i clavegueram mantenen les seves tarifes sense cap variació, mentre que les modificacions respecte a 2022 es produeixen en les taxes pel subministrament d’aigua i per l’ocupació de la via pública del mercat no sedentari.

Puja l'aigua

En el primer cas, el subministrament d’aigua incrementa les tarifes en un 5%. Danés assenyala que l’objectiu d’aquest augment, per tant, "més que una finalitat recaptatòria, té per missió sensibilitzar la ciutadana sobre la necessitat de ser molt prudents amb el consum d’aigua, un bé escàs, i el seu malbaratament, per evitar possibles restriccions en el futur, tal i com s’ha viscut ja enguany".

L’ocupació de la via pública de les parades fixes del mercat no sedentari de Roses augmentaran en 2023 un 9%, passant de 77,37 € per metre lineal o fracció i any actuals, a 84,33 €. La pujada ha estat consensuada amb els marxants i l'increment de recaptació es destinarà a activitats de promoció del mercat. Segons els valors del mercat la pujda podria arribar fins a 102,44 euros.

Respecte al menjador de les llars d'infants paassa a ser de 6,5 euros per fer front als increments de costos tant en les matèries primeres com en el transport, entre altres. L'Ajuntament el considera assumible i recorda que no es cobra ni l'acollida matinal, ni la franja del migdia.

Noves activitats

El servei de visites al Castell de la Trinitat i a la Ciutadella, incorporen l’ús d’ulleres de realitat virtual (8 €) prevista per a 2023.

També els preus públics corresponents a promoció turística incorporen les noves activitats amb què l’Àrea de Turisme està ampliant la seva oferta, i s’unifiquen per conceptes o temàtiques, com ara les activitats aquàtiques de descoberta de l’entorn natural (3€), de descoberta en e-bike (12€), de benestar personal (mindfulness, harmònics,... a 10 €), o les diferents opcions d’activitats enogastronòmiques (visites, cursos, tasts, ... a 12 €).

Per últim, l’Arxiu Municipal s’adapta als preus del mercat i eximeix de pagament les reproduccions o comunicacions de documentació municipal que tingui caràcter divulgatiu de la vila de Roses o les que no tinguin ànim de lucre.