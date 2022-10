El sindicat UGT ha denunciat una situació de "violència extrema" a la presó del Puig de les Basses (Figueres) la setmana passada, on un pres va intentar matar-ne un altre i diversos interns van protagonitzar un aixecament amb agressions als funcionaris.

Segons un comunicat difós aquest dilluns, els fets van passar dimecres de la setmana passada. Expliquen que un intern "va intentar posar fi a la vida d’un altre intern en tallar-li la cara literalment, a més altres zones del cos". Per fer-ho va utilitzar un "diable", una gavineta artesanal feta amb diverses fulles manipulades.

El sindicat explica que l’agressió no va anar a més per la ràpida intervenció dels funcionaris que la presó que van poder separar els dos interns ràpidament. En un primer moment, l'agredit va ser atès a la infermeria del centre penitenciari i després va ser traslladat a l'hospital.

A causa d'aquesta baralla, la UGT explica que "la resta d’interns van protagonitzar un aixecament del mòdul on es va haver d’activar un Codi 4, a causa de l’extrema gravetat i la violència de la situació". Segons el codi d'emergències penitenciàries, un "Codi 4" correspon a un "motí", "insubordinació col·lectiva" o a un "aldarull col·lectiu".

Afegeixen que "durant uns minuts es van viure moments molt tensos on van agredir als funcionaris (un d’ells va rebre una forta puntada de peu al cap), que també van patir insults i amenaces de mort".

Segons el sindicat, aquesta situació posa de relleu la situació actual a les presons catalanes, "on no cessa l’augment d’agressions i situacions de violència extrema, com l’augment d’introducció de droga a les presons, que no fa més que potenciar més l’agressivitat i els ajustos de comptes".

També lamenten que a la presó de Figueres s'hagi decidit "barrejar els interns més conflictius amb permisos, joves amb adults, penats amb preventius i així una infinitat de despropòsits que no responen a cap lògica que vetlli per la seguretat".

La UGT assegura que ha denunciat repetidament que l'organització del centre ha provocat un "augment greu de la inseguretat, i l’entrada de drogues en ubicar en els mòduls de toxicomanies un gran nombre de permisos". Per això, exigeix que "deixin de premiar els interns més conflictius donant-los destins de gran responsabilitat pensant que així s’il·luminaran, quan precisament el resultat és el contrari, traslladant aquesta conflictivitat als tallers productius, i enviant un missatge clar al pati d’impunitat i premi per mala conducta".

"Exigim que d’una vegada per totes apliquin amb contundència el règim penitenciari amb aquest perfil d’interns. Prou ja d’experiments! Deixeu ja de jugar amb les nostres vides!", conclou el comunicat del sindicat.

Tercera presó catalana amb més agressions

Segons les dades del departament de Justícia recollides pel sindicat CSIF, les agressions a funcionaris de la presó del Puig de les Basses van créixer un 40% l’any passat. En total, al llarg de 2021 se’n van registrar 39. D’aquestes, vuit casos van ser greus i els 31 restants, lleus. El sindicat, a més, subratlla que la presó de Figueres és el tercer penitenciari de Catalunya on hi ha hagut més funcionaris que han patit agressions greus, per darrere dels de Brians 1 i Quatre Camins (que encapçalen l’estadística). En paral·lel, durant el 2021 al Puig de les Basses també hi va haver 33 temptatives d’agressió a funcionaris per part d’interns. En aquest cas, són gairebé el doble que al 2020 (quan van ser-ne dinou).

Aquest estiu, CCOO ha denunciat diversos casos d'agressions a funcionaris de la presó de Figueres i ha criticat "la passivitat de l’Administració davant dels múltiples casos d’agressions i inseguretat a les presons". "La inseguretat, la falta de protocols i el nombre de baixes als centres a causa de les agressions propicien entre el personal penitenciari la sensació d’abandonament per part de l’Administració", alerta el sindicat.