El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat una moció presentada pel grup de Junts per Catalunya, en què es demana al Govern que impulsi la creació de la regió policial Girona Nord. Una regió, diu la moció, que hauria d'abastar els 68 municipis de la comarca "com a mínim". El text també reclama a Interior que reforci a curt termini les plantilles dels Mossos d’Esquadra de les Àrees Bàsiques Policials (ABP) de Figueres i Roses. La moció ha comptat amb el suport de Juts i el PSC. ERC s'hi va abstenir al·legant que una mesura així ha de ser fruit d'una "decisió policial, no política".

D'altra banda, el plenari també aprovar una altra moció de Junts per Catalunya, que exigeix a l'Estat el traspàs de Rodalies de forma íntegra i "urgent" a la Generalitat. A més, també li reclama que executi de forma urgent les inversions promeses i l'acusen d'un "incompliment dels terminis del Pla de Rodalies Renfe".