La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat 68 usuaris de patinets elèctrics entre l’1 i el 25 d’octubre. Les principals infraccions detectades han estat per circular sobre voreres o zones de vianants, circular més d’una persona al damunt del vehicle, conduir parlant pel mòbil o bé circular per travesseres o vies interurbanes.

Des que fa dos anys la Guàrdia Urbana va començar a aixecar denúncies als usuaris de patinets elèctrics que cometen infraccions, la infracció més detectada ha sigut circular per la vorera.

A través d’un comunicat, l’Ajuntament recorda que amb l’actual marc legal per conduir un patinet elèctric no és obligatori portar casc, sinó que de moment és una recomanació fins que no s’especifiqui quin és el casc homologat, i tampoc és preceptiu disposar de cap mena de permís de conduir. Tot i que de moment no cal tenir assegurança, la Direcció General de Trànsit (DGT) va anunciar fa només unes setmanes que està treballant en una normativa per fer-ho obligatori. En tot cas, aquests vehicles no poden circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes ni autovies. A més, igual que la resta dels vehicles de mobilitat personal (VMP), els patinets poden anar entre 6 i fins a 25 quilòmetres per hora. Segons les característiques del patinet elèctric i si poden superar aquesta velocitat màxima, ja no es consideren VMP i, per tant, poden tenir la consideració de ciclomotors o motocicletes, que si és el cas, comporta l’obligació de portar casc, assegurança, i permís de conduir.