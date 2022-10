L'actual alcalde de Roses Joan Plana, tornarà a liderar la llista d'ERC a Roses per a les eleccions del 2023.

Així ho ha decidit per unanimitat l'assemblea de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Roses que tornarà a confiar amb Plana perquè estigui al capdavant d'un projecte que es va iniciar l'any 2015 i que va suposar la tornada d'ERC al consistori rosinc després de 4 anys sense representació.

En la seva intervenció a l'assemblea republicana l'alcalde ha reivindicat la feina feta des del govern local "som la candidatura que més representa als ciutadans i les ciutadanes de Roses" i ha afegit que "l'any 2015 ens deien que no teniem experiència. Ara sortirem a aquesta eleccions des de l'alcaldia, liderar les polítiques de la ciutat, amb responsabilitats de govern i amb molta feina feta a les esquenes. Hem governat i ho hem fet bé".

Plana ha acabat la seva intervenció dient que "Esquerra Republicana és la candidatura de tota la gent de Roses, ens votin o no ens votin, pensin d'una manera o una altra. Des del govern local hem governat per a tothom i seguim intentant que ningú se senti exclós en el nostre projecte de ciutat. Com més força tingui ERC a Roses, més capacitat tindrem de seguir liderant, de seguir transformant i de seguir ficant d'acord a gent que tot i pensar diferent tindran en el republicanisme d'Esquerra Republicana un punt de trobada on poder decidir com volen la Roses del futur".

En les municipals del 2019, ERC va assolir 4 regidors i Joan Plana va arribar a l'alcaldia de Roses després d'un pacte de govern entre ERC, JxCAT i GdP el 26 de juny de 2021, tornant la presidència de l'ajuntament rosinc als republicans després de 83 anys.