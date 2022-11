La Nit Solidària celebrada divendres a la nit pel Grup Terraza va aconseguir recaptar més de 10.000 euros per la Fundació Altem de l’Alt Empordà, que treballa per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Els diners es destinaran concretament a la compra d’un cotxe elèctric, que servirà perquè les persones que ara viuen a la nova residència de Roses es puguin desplaçar a Figueres per treballar. La iniciativa, que es va celebrar a l’Hotel Spa Terraza de Roses, va reunir un centenar de comensals i va ser amenitzada per Dj Lia Jensen. Més de 25 empreses que col·laboren amb el Grup han donat suport a la iniciativa solidaria, que també ha comptat amb la col·laboració de les institucions públiques.