Figueres va donar el tret de sortida ahir a les activitats de les festes de Nadal amb l’encesa dels llums en un acte a la plaça de la Font Lluminosa. També es va obrir el Mercat de Nadal amb setze expositors a la Rambla. Durant les festes hi haurà com a novetat un espectacle diari de llum i so.

Fins al 24 de desembre les parades de la Rambla ofereixen productes diversos, típics de les feste de Nadal, des de figures del pessebre a turrons. L’Ajuntament de Figueres ha organitzat múltiples activitats al centre i als barris per celebrar el Nadal. Hi haurà els tradicionals com el Tió, el campament reial i l’esperada calvalcada la nit de Reis.